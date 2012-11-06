Афины ждет транспортный коллапс - профсоюзы объявили забастовку
09:29, 06 ноября 2012Политика
881 0
В Греции профсоюзы объявили всеобщую 48-часовую забастовку.
Из-за забастовки не работают госучреждения, банки, школы и университеты
Поводом послужило обсуждение в парламенте новых мер по сокращению госрасходов. В обмен на очередную порцию финансов от Евросоюза и МВФ правительство собирается урезать зарплаты и пенсии, сообщает ИТАР-ТАСС.
В рамках забастовки прекратят работу государственные учреждения, банки, школы и университеты, некоторые магазины. Афины ожидает транспортный коллапс: бастуют работники метро, водители трамваев и машинисты пригородных электричек. На несколько часов закроется воздушное пространство страны.
Полиция готовится к массовым акциям протеста и возможным беспорядкам в центре Афин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter