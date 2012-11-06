Афины ждет транспортный коллапс - профсоюзы объявили забастовку

09:29, 06 ноября 2012
Политика
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В Греции профсоюзы объявили всеобщую 48-часовую забастовку.

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Поводом послужило обсуждение в парламенте новых мер по сокращению госрасходов. В обмен на очередную порцию финансов от Евросоюза и МВФ правительство собирается урезать зарплаты и пенсии, сообщает ИТАР-ТАСС.

В рамках забастовки прекратят работу государственные учреждения, банки, школы и университеты, некоторые магазины. Афины ожидает транспортный коллапс: бастуют работники метро, водители трамваев и машинисты пригородных электричек. На несколько часов закроется воздушное пространство страны.

Полиция готовится к массовым акциям протеста и возможным беспорядкам в центре Афин.

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