Литвин рассказал, когда может собраться новый парламент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

В.Литвин напомнил, что в соответствии с законодательством ЦИК 12 ноября должна подвести окончательные результаты выборов.

По его словам, потом «в течение пяти дней те, кто не согласен, могут обратиться в Высший административный суд, а в течение двух дней суд должен рассмотреть эти жалобы».

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«Не позднее 20 ноября ЦИК должна официально обнародовать результаты выборов в официальных изданиях», - подчеркнул В.Литвин.

При этом он прибавил, что «после этого народные депутаты, которые совмещают депутатские полномочия с работой в исполнительных структурах, в течение 20 дней должны определиться, где они будут работать».

В.Литвин отметил, что таким образом парламент может собраться не раньше 10 декабря и не позднее 17-19 декабря.