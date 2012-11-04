ЦИК обработал 99,9% протоколов

По состоянию на 9.52 Центральная избирательная комиссия обработала 99,9% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов, которые состоялись 28 октября, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Так, за Партию регионов проголосовали 30,00% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 25,52%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,95%; за Коммунистическую партию Украины - 13,18%; за ВО «Свобода» - 10,44%; за партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!» - 1,58%; за партию «Наша Украина» - 1,11% избирателей, за Радикальную партию Олега Ляшко – 1,08%.

Остальные партии набирают меньше одного процента голосов.