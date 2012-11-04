Глава ЦИК назвал «безобразием» неназначение Радой выборов мэра Киева

Об этом он заявил в интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина".

«То, что они (выборы) до сих пор не проведены, - безобразие. Большинство действующей Верховной Рады считало, что в данный момент потенциальный кандидат их политической силы был недостаточно проходным. Но планы и размышления законодателей не должны противоречить Конституции. Нельзя лишать Киев важнейшего элемента местного самоуправления, ведь городской голова - наивысшее должностное лицо общины», - сказал В.Шаповал.

«Надеюсь, в скором времени Верховная Рада нового созыва вспомнит о своей конституционной обязанности и назначит выборы городского головы в Киеве», - добавил он.