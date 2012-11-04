Глава ЦИК назвал «безобразием» неназначение Радой выборов мэра Киева
08:15, 04 ноября 2012Политика
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Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал назвал «безобразием» неназначение Верховной Радой выборов мэра Киева.
Шаповал: планы и размышления законодателей не должны противоречить Конституции
Об этом он заявил в интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина".
«То, что они (выборы) до сих пор не проведены, - безобразие. Большинство действующей Верховной Рады считало, что в данный момент потенциальный кандидат их политической силы был недостаточно проходным. Но планы и размышления законодателей не должны противоречить Конституции. Нельзя лишать Киев важнейшего элемента местного самоуправления, ведь городской голова - наивысшее должностное лицо общины», - сказал В.Шаповал.
«Надеюсь, в скором времени Верховная Рада нового созыва вспомнит о своей конституционной обязанности и назначит выборы городского головы в Киеве», - добавил он.
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