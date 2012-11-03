Томенко заявляет, что в Черкассах членов ОИК №194 пугают уголовными делами

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина» со ссылкой на одного из лидеров партии Николая Томенко, который находится в этом округе.

В частности, на представителей ОИК и участковых избирательных комиссий давят через руководителей предприятий и учреждений, где они работают, а также при помощи прокуратуры, говорится в сообщении.

«Сегодня ряд членов комиссий готовы написать после давления заявление об отказе работать в ОИК, а некоторых председателей УИК, где Булатецкий набрал наибольшее количество голосов, вызывают в прокуратуру и угрожают открытием уголовных дел якобы за «нарушения, которые они допустили», - заявил Н.Томенко.

По его словам, несмотря на все заявления премьера Николая Азарова о проведении «честных выборов», не только в двух округах Черкасской области - №194 и №197, - но и всех других «был включен ресурс власти и силовых структур, для того, чтобы любым образом фальсифицировать выборы».

«Повторяю – фальсифицировать, потому что любые «уточнения» или «задержки», выглядит смешно, поскольку Николай Булатецкий победил Жуковскую с преимуществом в более чем 12 тысяч голосов, а Леонид Даценко (округ №197, Канев) победил Губского с преимуществом в 5 тысяч голосов», - подчеркнул Н.Томенко.

«Мы продолжаем борьбу за двух наших народных депутатов. Но факт остается фактом, что власть забыла о своих обязанностях работать на пользу территориальной общины Черкасской области, а занимается тем, как фальсифицировать выборы на двух округах», - заявил один из лидеров Объединенной оппозиции «Батькивщина».

Ранее ОИК №194 (Черкассы) объявила результаты и подписала окончательный протокол по одномандатному округу, в соответствии с которым на выборах победил Николай Булатецкий, кандидат в народные депутаты от ВО "Батькивщина".