Азаров в Фейсбук убеждает, что админресурс «абсолютно не использовался»

Об этом он заявил во время общения с пользователями Facebook.

"По поводу некоторых обвинений в использовании административного ресурса, например, могу сказать, что он абсолютно не использовался. И ярким доказательством является, например, проигрыш на выборах в Житомире житомирского губернатора Сергея Рыжука. Я думаю, что каждый понимает, что губернатор честно работал на выборах и проиграл своему сопернику, и, разумеется, в этом случае говорить об использовании административного ресурса не приходится. Точно также можно сказать и о доступе к СМИ. Практически все наши телеканалы соревновались в оппозиционности: кто больше и сильнее ударит власть. А надо сказать, что в условиях мирового экономического кризиса власти и так нелегко", - сказал Н.Азаров.

Говоря об обвинениях в фальсификациях результатов выборов, он отметил, что данные выборов в ЦИК на 100% совпадают с данными экзит-полов и социологических исследований, опубликованных за неделю до выборов для Партии регионов.

"И в большую сторону они отличаются для "Батьківщини", например - плюс 7%, для "Свободы" - плюс 6%, но никто из нас не ставит вопрос: почему они отличаются в большую сторону, и в основном в западных областях для этих двух политических партий. А оппоненты фарисейски об этом замалчивают. А если взять сейчас те спорные округа, по которым сейчас идут дебаты, то в них участвуют не представители Партии регионов. Так какие к нам могут быть вопросы?", - подчеркнул Н.Азаров.

Он подчеркнул, что если говорить абсолютно объективно, то выборы прошли лучше, чем предыдущие выборы 2007 года.

"Это самый главный вывод. Может быть, тем, кто нас критикует, не понравились результаты, но это уже вопрос не к нам, а вопрос к украинскому народу. В любом случае, я хочу поблагодарить всех, кто поддержал Партию регионов, а также всех тех, кто пришел на выборы и занял активную жизненную позицию. И хочу подтвердить, что правительство и Партия регионов сделают все для выполнения своей предвыборной программы", - резюмировал Н.Азаров.