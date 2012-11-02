Секретарь краматорского окружкома, заявляет, что не подписывал протокол

Об этом уже заявлено в прокуратуру г. Краматорска.

Как сообщил корреспонденту УНИАН С.Шандыба, 31 октября после 19.00 ОИК на своем заседании составляла итоговый протокол выборов народных депутатов Украины по округу. На данном заседании присутствовал и голосовал он, а также член комиссии Виталий Литвиненко. Однако С.Шандыба и В.Литвиненко сообщили, что намерены подписать протокол результатов выборов с внесением «особого мнения», в котором готовы были описать зафиксированные нарушения избирательного процесса в округе. Так, в ходе голосования 28 октября были официально составлены ряд актов о нарушениях на избирательных участках наблюдателями, членами участковых избирательных комиссий.

«И пока мы с Литвиненко писали, согласно актам о выявленных нарушениях, свое «особое мнение» для протокола, нам сообщили, что данный протокол уже подписан без нас», - сказал С.Шандыба.

Он показал корреспонденту УНИАН этот протокол заседания окружной избирательной комиссии, где напротив его фамилии (секретаря комиссии) было указано, что он «отсутствует», тогда как у него есть не только живые свидетели, но и видеосъемка итогового заседания данной комиссии. Аналогичная же картина и с фамилией В.Литвиненко. С.Шандыба также сказал, что, наоборот, некоторые члены окружной избирательной комиссии не присутствовали на этом итоговом заседании, но их подписи уже стояли в протоколах, заверенных «мокрой печатью».

Об этом факте и других нарушениях целого ряда статей избирательного закона прокурору г. Краматорска Сергею Овчаренко подано заявление, в котором подчеркнуто, что в нарушениях усматриваются «признаки преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Украины».

С.Шандыба, а также экс-кандидат в народные депутаты по этому мажоритарному округу от Объединенной оппозиции «Батькивщина» Владимир Ржавский сообщили корреспонденту УНИАН, что председатель ОИК №48 Иван Полупан (депутат Краматорского горсовета от Партии регионов) «вчера утром уехал в Киев сдавать протоколы в ЦИК, но при этом забрал ключи от комнаты горсовета, где расположена окружная комиссия». Поэтому ОИК второй день не работает, тогда как некоторые члены комиссии до сих пор не получили на руки протоколы итогового заседания о результатах выборов.

Справка УНИАН. В избирательном округе №48 (г. Краматорск, Донецкая область) находится 89 избирательных участков и насчитывается почти 159 тысяч избирателей. В округе баллотировались в народные депутаты 7 кандидатов. По данным, обнародованным электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии по результатам обработки 100% электронных протоколов участковых комиссий, победил член Партии регионов Юрий Боярский, набрав 55,12% голосов.