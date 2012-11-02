Завтра в Киеве на час закроют две станции метро

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП «Киевский метрополитен», с 16.30 до 17.30 станция «Олимпийская» будет закрыта для пассажиров на вход и выход, а станция «Дворец спорта» – на выход. В течение этого времени поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки.

Если после окончания футбольного матча пассажиропоток будет превышать перевозочную возможность – дежурным персоналом метрополитена могут быть введены ограничения на вход на станции «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

На станциях «Крещатик», «Майдан Незалежности», «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта» работники милиции будут дежурить в усиленном режиме с целью повышения контроля за соблюдением общественного порядка.

В КП «Киевский метрополитен» отметили, что вышеупомянутые мероприятия направлены на организацию безопасной перевозки пассажиров и высокой культуры их обслуживания.

КП «Киевский метрополитен» призывает пассажиров не нарушать общественное спокойствие в подземке во время проезда и соблюдать правила пользования метро.

Как сообщалось, завтра на НСК «Олимпийский» с 17.30 до 19.15 состоится матч между командами «Динамо» (Киев) и «Таврия» (Симферополь).