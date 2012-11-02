"Батькивщина" еще не решила, признавать ли эти выборы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил один из лидеров “Батькивщины” Николай Томенко.

“Объединенная оппозиция пока не принимала никаких решений по поводу обжалования результатов выборов”, - сказал Н.Томенко.

Он отметил, что такое решение должно базироваться на четком анализе полной ситуации. “Нужно дождаться результатов и потом уже действовать”, - сказал Н.Томенко.

В то же время, по его словам, если хотя бы в одном из округов, где победили кандидаты от оппозиции, будет признан победителем другой кандидат, то “Батькивщина” должна не признавать эти выборы.

“Я буду убеждать руководство оппозиции не входить в парламент и не принимать участия в этом цирке”, - сказал Н.Томенко.

Иначе, сказал он, если оппозиция, несмотря на все фальсификации, войдет в Верховную Раду, это будет означать, что она принимает эти фальсификации.

“Это должно быть наше условие и Президенту, и ЦИК, и международному сообществу”, - подчеркнул Н.Томенко.