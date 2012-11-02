Тягнибок признал выборы и готов работать в парламенте

Об этом он заявил в интервью черниговской газете «Высокий Вал».

«Результат выборов показал, наша избирательная тактика и стратегия показали свою правильность. Конечно, выборы еще не закончились, сложная ситуация в нескольких округах, но уже сейчас ключевое внимание должны сосредоточить на нашей будущей работе в парламенте. У страны просто нет времени на промедление с решительными и коренными изменениями во всех сферах жизни», - заявил Тягнибок.

«Что касается самого процесса выборов, то положительно то, что выборы все-таки состоялись, в отличие от наших северных соседей - России и Беларуси, где уже давно не выбирают, а назначают», - отметил он.

Тягнибок также признал, что не сможет сформировать большинство в парламенте, поэтому готов к работе в оппозиции.

«К сожалению, на сегодня мы с ВО «Батькивщина» наверняка не сможем сформировать большинство самостоятельно. Не до конца определенной остается позиция «УДАР» и так называемых «независимых» кандидатов, которые одержали победу в мажоритарных округах. Поэтому мы должны быть готовы к работе в двух форматах: как в составе большинства, которое, учитывая расклад сил, сформировать будет чрезвычайно проблематично, так и в формате оппозиции», - заявил лидер ВО «Свобода».

«Учитывая фактическое бесправие оппозиции в прошлом парламенте, ее права должны быть обеспечены законодательно. Поэтому будем требовать принятия Закона «Об оппозиции», - добавил Тягнибок.

Он также опроверг обвинения в антисемитизме. «Все, кто внимательно следят за нашей деятельностью, знают, что позиция «Свободы» по международным вопросам - это не позиция «против кого-то», а позиция защиты национальных интересов. Еще раз подчеркиваю: «Свобода» - это не антироссийская, антисемитская или антиевропейская сила, это - сила проукраинская», - заявил Тягнибок.