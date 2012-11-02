Азаров: Правительство и ПР не имеют отношения к ситуации на проблемных округах

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на встрече с представителями Миссии наблюдения за парламентскими выборами от Международной комиссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (ОБСЕ/БДИПЧ) во главе с Одри Гловер, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Н.Азаров обратил внимание наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ на до сих пор не разрешенные проблемные ситуации, которые возникли в отдельных избирательных округах с подсчетом голосов. Премьер-министр отметил, что ни правительство, ни правящая политическая сила никакого отношения к таким ситуациям не имеют.

«Подчеркиваю, что ни Партия регионов, ни правительство никоим образом к этим ситуациям не причастны. Подтверждением этому является, в частности, тот факт, что Партия регионов в Киеве проиграла своим политическим оппонентам на всех округах – это свидетельствует об этом, что административный ресурс не использовался. Более того, представители оппозиции имели значительно более широкие возможности по доступу к СМИ, проведению агитационной кампании, чем представители власти», - отметил Н.Азаров.

Он отметил, что конфликтные ситуации в отдельных округах должны быть решены исключительно в рамках действующего законодательства. «Надеюсь, что сегодня-завтра вся эта процедура подсчета голосов будет, наконец, завершена», - добавил глава правительства.

Н.Азаров отметил, что на 90% территории Украины выборы прошли спокойно, без нарушений законодательства: не было никаких проблем ни с проведением предвыборной кампании, ни с голосованием, ни с процессом подсчета голосов. Он отметил, что в Украине были созданы абсолютно все условия для проведения демократических, честных, транспарентных выборов.

Премьер-министр также сообщил наблюдателям о том, что в Украине ознакомились с промежуточным отчетом ОБСЕ/БДИПЧ о ходе выборов. Он отметил, что там высказаны определенные замечания, над которыми Украине еще нужно поработать.

Вместе с этим, по мнению Н.Азарова, парламентские выборы 2012 года были лучшими за всю историю независимой Украины. «Эти выборы - лучшие за всю историю нашей независимой страны. Во время этих выборов зафиксировано минимальное количество нарушений. Выборы 2012 года – это очень серьезный прогресс относительно прозрачности, демократии и обеспечения честности. Этим было подчеркнуто, что Украина действительно развивается», - добавил Н.Азаров.

Также премьер отметил, что Украина не без интереса ожидает окончательный отчет ОБСЕ/БДИПЧ, который должен быть опубликован приблизительно через 8 недель. Выводы специалистов по проведению демократических выборов, которые работали в миссии, чрезвычайно важны для совершенствования демократии в Украине.

Между тем, подчеркнул он, наше государство будет очень серьезно работать над уже высказанными замечаниями: «Безусловно, мы очень серьезно будем работать над вашими замечаниями, поскольку вы специалисты в избирательном процессе, и мы вам доверяем», - отметил Н.Азаров.

Как отметили в пресс-службе Кабмина, в свою очередь О.Гловер выразила пожелание и согласие и дальше продолжать сотрудничество с Украиной относительно совершенствования демократических избирательных процессов. Премьер-министр поблагодарил О.Гловер и заверил, что наше государство и в дальнейшем будет сотрудничать с ОБСЕ и другими международными демократическими институтами.

Как сообщал УНИАН, 29 октября наблюдатели от ОБСЕ заявили, что парламентские выборы в Украине были запятнаны использованиям административного ресурса, а также запугиванием и подкупом избирателей.