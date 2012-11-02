Оппозиция: Терёхину сломали палец и ребро - он в больнице

В потасовке на киевской ОИК №211, которая возникла в результате незаконного пересчета голосов и несанкционированного пребывания в помещении комиссии спецподразделения «Беркут» и милиции, кандидату в депутаты от Объединенной оппозиции «Батькивщина» Сергею Терёхину сломали палец и ребро.

Об этом УНИАН сообщили в Киевском городском штабе ОО «Батькивщина» со ссылкой на руководителя штаба, народного депутата Юрия Одарченко, который находится на месте событий.

«Терёхин в больнице. Комиссия «работает» в закрытом от наблюдателей режиме - за спинами «беркутовцев». Мы решили направить жалобу руководству МВД в Киеве с требованием выяснить правомерность появления, присутствия и совершения разбойных действий представителями внутренних сил города во главе с подполковником Игорем Коваленко» - заявил Ю.Одарченко.

Как сообщили в Главном управлении МВД в Киеве, конфликт возник между несколькими народными депутатами.

Работники милиции вынуждены были вмешаться, чтобы прекратить драку на киевской окружной избирательной комиссии № 211, которая возникла сегодня после обеда.

Как известно, борьба в округе № 211 идет между С.Терехиным и кандидатом от Партии регионов Игорем Лысовым. По данным ЦИК, после обработки 98,83% протоколов у С.Терехина 30,32% голосов, у И.Лысова - 26,60%.