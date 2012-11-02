СМИ: Лазаренко в Америке снова задержали (дополненная)

Об этом сообщил адвокат П.Лазаренко Дениел Горовиц газете "КоммерсантЪ - Украина".

По его словам, после освобождения П.Лазаренко из калифорнийской тюрьмы Terminal Island он вновь задержан в связи с неопределенностью своего статуса в США.

Ожидается, что экс-премьер останется в изоляторе в городе Сакраменто до тех пор, пока американская власть не примет решение о его легализации или депортации.

Как отмечает издание, у П.Лазаренко в США нет ни действующей визы (срок действия последней завершился еще в 2000 году), ни статуса политического беженца (в 1999 году экс-премьер подавал прошение о его предоставлении, но из-за начавшегося судебного процесса иммиграционная служба США так и не приняла соответствующее решение).

Также сообщается, что хотя у П.Лазаренко есть недвижимость в США, здесь живет жена и как минимум двое его детей, но и это не является достаточным юридическим поводом для пребывания политика на американской земле, ведь у него сегодня нет ни официально оформленного вида на жительство в Штатах, ни даже действующего украинского загранпаспорта (срок действия этого документа ограничен 10 годами, а П.Лазаренко находится в США уже 13 лет).

Между тем, как сказал адвокат Д.Горовиц: «Мой клиент получил разрешение на пребывание в Соединенных Штатах, но на территории изолятора Иммиграционной и таможенной полиции, где он подает прошение о том, чтобы остаться (в США в качестве свободного гражданина —"Ъ") до решения вопросов, связанных с его безопасностью и возможностью его политического убийства".

Газета пишет, что «упоминание Д.Горовица об опасности убийства Павла Лазаренко, очевидно, основано на событиях 16 июля 1996 года, когда автомобиль тогдашнего премьера пострадал от взрыва бомбы, заложенной на пути следования его кортежа на Бориспольской трассе. Именно на этот эпизод иммигрант Лазаренко ссылался, пытаясь получить убежище в США в 1999 году».

В иммиграционной и таможенной полиции изданию уточнили, что П.Лазаренко уже поступил в распоряжение изолятора для мигрантов, расположенного в маленьком городке Аделанто, в сотне километров от Лос-Анджелеса. Оставаясь в изоляторе, П.Лазаренко сможет общаться не только с адвокатами и представителями властей, но и с родными, близкими и просто знакомыми. Встреча с журналистами также разрешена - такая возможность напрямую оговорена правилами миграционного центра, причем позволяется даже видеосъемка интересующего лица. Впрочем, П.Лазаренко будет предоставлено право отказаться от контакта со СМИ.

Газета пишет, что сейчас защита П.Лазаренко избегает упоминания о возможности получения статуса беженца для своего подзащитного, подчеркивая, что его задачей является возвращение в Украину, а не легализация в США. При этом цитирует Д.Горовица: "У него нет никакого статуса в США, и он не просит о предоставлении ему какого-либо статуса, а только о физической защите до тех пор, пока ситуация в Украине не нормализуется".

Газета отмечает: «Между тем, иного механизма защиты, помимо предоставления статуса беженца, в США не существует и очевидно, что именно это является целью команды Павла Лазаренко. Альтернатива этому одна - депортация украинского гражданина с территории Штатов. И то, что между Киевом и Вашингтоном нет договора о выдаче подозреваемых, не станет этому помехой, ведь его могут выдворить не в порядке экстрадиции, а как нелегального мигранта».

«Впрочем, учитывая нынешние отношения Вашингтона и Киева, нельзя исключить и позитивный ответ американских властей на просьбу Павла Лазаренко о предоставлении ему приюта в Соединенных Штатах», - отмечает издание.