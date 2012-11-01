Литвин думает, что соратники Тимошенко после выборов о ней забудут

Об этом он сказал в интервью телеканалу “Рада”, отвечая на вопрос относительно цели голодовки Ю.Тимошенко.

В.Литвин сказал: “Мне так видится, что тот результат, который получила Объединенная оппозиция благодаря, в значительной мере, Тимошенко - ее бренду, ее лицу, ее позиции, привел к тому, что теперь никому из ее соратников или многим из ее соратников она не нужна, что у них есть теперь свои планы, свои подходы и свои виденья”.

Он сказал, что Ю.Тимошенко, очевидно, понимает, что после избирательной кампании “внимание к ней будет падать и она останется со своими бедами, своими проблемами в одиночестве”.

“Так чувствуется, что этот флаг с именем Тимошенко лидеры оппозиции не очень хотят нести. Мне очень жаль в этом плане, что во многих случаях в политике человеческие отношения, соратничество, оно все время подвергается испытаниям”, - сказал В.Литвин.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Харькове защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко зачитал заявление экс-премьера о начале голодовки в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов.