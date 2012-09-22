Литвин говорит, что его «заказали»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в интервью журналистам.

Он сказал: «Есть заказ, в частности, на серию обличительного, я бы сказал клеветнического характера, в отношении меня в одном из популярных Интернет-изданий, и цена за одну публикацию где-то до 500 дол.».

На уточняющий вопрос УНИАН, кем сделан заказ – со стороны провластных или оппозиционных сил, В.Литвин ответил: «Я должен сказать, что это один из кураторов, который ведет определенную группу территорий и определенных кандидатов».

«Я думаю, вскоре будет возможность в этом убедиться», - сказал он.

В.Литвин считает, что избирателям необходимо дать возможность самим разобраться среди тех многих кандидатов и партий, которые баллотируются на выборах.

Председатель ВР еще раз подчеркнул, что нет необходимости принятия закона об усилении наказания за клевету.

Он считает, что однозначно сегодня этот закон принимать не нужно, поскольку «есть тонкая грань между клеветой и критикой, и может быть опасность, что начнут преследовать за критику обиженные люди, которых эта критика будет касаться».

В то же время он отметил, что сегодня в СМИ имеет место «джинса» и заказные публикации.