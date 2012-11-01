Архиепископ УПЦ КП объяснил, почему голосуют за "Свободу" и коммунистов

Об этом священник сказал в комментарии «Газеті по-українськи».

По его мнению, разумное дозирование радикальности даст возможность "Свободе" не потерять эту поддержку.

"Лично я надеюсь, что "Свобода" будет понимать - за нее голосовали больше как за патриотическую, чем как за радикально-националистическую силу. Поэтому не позволит превратить украинский патриотизм в пугало неонацизма, как бы этого не хотели некоторые в Украине и за ее пределами", - отметил архиепископ.

В то же время, он считает, что Коммунистическая партия набрала высокий процент голосов из-за того, что украинскому обществу также недостает своей левой силы.

"Многие удивляются, почему процент за коммунистов увеличился. Думаю, что несколько процентов КПУ добавляют прокремлевские избиратели, которые перестали считать ПР выразителем своих взглядов. Еще несколько - разочарованный процент электората Донбасса, который не получил того, чего ожидал в 2010-ом. Украинскому политикуму явно не хватает действительно украинской левой или левоцентристской партии и настоящих левых политиков», - отметил архиепископ Евстратий.

При этом он отметил, что у бывшего лидера Социалистической партии Александра Мороза «была попытка что-то подобное сделать, хотя бы делать вид, но он променял Соцпартию на пшик спикерского кресла». «А еще следует отметить, что Компартия не получила ни одного мажоритарного мандата! Ни одного. В отличие от "Свободы", которая добивается их даже в центральной Украине, за пределами базового электорального поля", - добавил священник.