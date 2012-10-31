Ляпина победила в 216-м округе

Как известно, целый день, 31 октября, комиссия не могла завершить подсчет потому, что исчезла глава одной из участковых комиссий.

По теме: В Киеве в округе Ляпиной исчез председатель УИК с печатью

Лишь под вечер комиссии изготовили новую печать, чтобы она могла заверить уточненные протоколы.

Вместе с тем, провластный кандидат Александр Супруненко предлагал провести пересчет по всем участкам.

По решению суда должны быть пересчитаны 48 участков, однако представители Ляпиной обжаловали это решение суда, и оно пока не вступило в силу, сообщает "Украинская правда".

По состоянию на 23:05 на сайте ЦИК сообщается, что в округе победила Ляпина с 29,27% (26 760 голосов), Супруненко получил 27,7% (25 324 голоса).