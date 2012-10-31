Ляпина победила в 216-м округе
Окружная избирательная комиссия 216-го округа, где претендуют на мандат провластный кандидат Александр Супруненко и представитель объединенной оппозиции Ксения Ляпина, завершила прием 100% протоколов и бюллетеней.
Как известно, целый день, 31 октября, комиссия не могла завершить подсчет потому, что исчезла глава одной из участковых комиссий.
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Лишь под вечер комиссии изготовили новую печать, чтобы она могла заверить уточненные протоколы.
Вместе с тем, провластный кандидат Александр Супруненко предлагал провести пересчет по всем участкам.
По решению суда должны быть пересчитаны 48 участков, однако представители Ляпиной обжаловали это решение суда, и оно пока не вступило в силу, сообщает "Украинская правда".
По состоянию на 23:05 на сайте ЦИК сообщается, что в округе победила Ляпина с 29,27% (26 760 голосов), Супруненко получил 27,7% (25 324 голоса).