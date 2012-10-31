Власенко: Тимошенко разрешили поговорить только с одним человеком

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил ее защитник Сергей Власенко.

«Ей разрешили поговорить только с одним человеком», - сказал С.Власенко, добавив, что Ю.Тимошенко не позволяли делать телефонные звонки из-за того, что она объявила голодовку.

Кроме того, он добавил, что тюремщики уже давно не разрешали ей разговаривать по телефону, хотя она имеет на это полное право.

«Согласно 110-й статье Уголовно-исполнительного кодекса, любой человек, находящийся в местах лишения свободы, имеет право на неограниченное количество телефонных звонков без ограничения времени разговора», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 октября, в ГПтС заявили, что Ю.Тимошенко, которая в настоящее время находится в ЦКБ "Укрзализныци" в Харькове, по ее просьбе в исключительном порядке была предоставлена возможность сделать телефонный звонок.

«Осужденная пообщалась с одним лицом на протяжении часа», - сообщили в пенитенциарной службе.

Справка УНИАН. 29 октября Ю.Тимошенко заявила о начале голодовки в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов.