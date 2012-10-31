Тюремщики: о принудительном кормлении Тимошенко не может быть и речи

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины со ссылкой на помощника председателя ГПтСУ Игоря Андрушко.

«Пока у нас нет никаких оснований применять принудительное кормление к осужденной Ю.Тимошенко. Во-первых, потому что она употребляет жидкость, во-вторых, в палате, где она находится, есть продукты в холодильнике, которые постоянно передают ей ее родственники, а в-третьих, по этому поводу у нас нет никаких рекомендаций врачей», - сказал помощник председателя ГПтСУ.

По его словам, к принудительному кормлению в пенитенциарных учреждениях прибегают крайне редко.

«По отношению к осужденной Ю.Тимошенко такая возможность не рассматривается еще и потому, что мы понимаем, с кем имеем дело, хорошо знаем о ее попытках постоянно устраивать провокации против сотрудников пенитенциарной службы. Соответственно, о применении никаких силовых мер не может быть и речи», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 октября Ю.Тимошенко заявила о начале голодовки в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов.

30 октября заместитель начальника управления ГПтСУ в Харьковской области Андрей Латинский сказал, что решение о принудительном кормлении Ю.Тимошенко будут принимать врачи в зависимости от состояния ее здоровья. Сейчас с заключенной проводятся разъяснительные беседы, отметил он.

«Есть инструкция, которая предусматривает принудительное кормление, но до этого принудительного кормления есть определенные процедуры, я уже их назвал: это разъяснительные беседы, это постоянное наблюдение за ее поведением и состоянием здоровья со стороны врачей», - отметил А.Лапинский.

Сегодня, 31 октября, защитник экс-премьера Сергей Власенко предостерег представителей ГПтС от принудительного кормления Ю.Тимошенко.

Он отметил, что в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека, принудительное кормление приравнивается к пыткам.