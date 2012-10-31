ЦИК обработала 99,01% протоколов: ПР опережает Батькивщину менее чем на 5%
19:31, 31 октября 2012Политика
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По состоянию на 19.14 обработано 99,01% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов, состоявшихся 28 октября, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
ЦИК осталось обработать менее 1% протоколов
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.
Так, по результатам обработки 99,01% протоколов, за Партию регионов проголосовали 30,11% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 25,44%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,92%; за Коммунистическую партию Украины - 13,21%; за ВО «Свобода» - 10,41%; за партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!» - 1,58%; за партию «Наша Украина» - 1,11% избирателей, за Радикальную партию Олега Ляшко – 1,08%.
Остальные 12 партий набирают меньше одного процента голосов.
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