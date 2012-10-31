Янукович поздравил победителей парламентской гонки

Об этом говорится в его обращении к украинскому народу, распространенному пресс-службой главы государства.

По его словам, такое сотрудничество необходимо для достижения общей цели - работать в интересах государства и людей.

Президент ожидает от новой Верховной Рады сотрудничества в направлении модернизации, экономического развития и демократических преобразований нашего государства. По его убеждению, парламент должен безотлагательно перейти от избирательной риторики к рабочему процессу и быстро сформировать свои рабочие структуры. В первую очередь депутаты должны рассмотреть ряд безотлагательных законопроектов, которые уже давно ожидает общество.

«Поздравляю победителей парламентской гонки, которые получили мандат доверия от Украинского народа. Теперь вы должны достойно работать, чтобы оправдать надежду своих избирателей», - подчеркнул Президент.