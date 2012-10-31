Близнюк: Рано или поздно тарифы ЖКХ надо будет поднимать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Рано или поздно такое решение нам нужно будет принимать. Сейчас государство не ставит такой вопрос», - сказал А. Близнюк. Он подчеркнул, что на сегодняшний день не поднимать тарифы удается за счет субсидий, которые выделяются гражданам, если сумма по оплате услуг ЖКХ превышает установленные нормы.

Вместе с тем министр отметил, что с учетом роста минимальных зарплат и пенсий и неизменности тарифов в среднем по Украине размер оплаты за услуги ЖКХ снизился до 11% общего объема доходов граждан.

Как сообщал УНИАН, в середине октября крупнейший кредитор Украины - Международный валютный фонд - в очередной раз обратил внимание украинских властей на неэффективность политики поддержания искусственно заниженных цен на газ и тепло для населения, предложив повысить тарифы с одновременным увеличением адресной помощи малоимущим. Эксперты МВФ отмечали, что практика продажи газа по заниженным ценам приводит к разбалансировке финансового состояния государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины», который 2011 год завершил с расходами в размере 135 млрд грн при доходах в 114 млрд грн.

Однако вице-премьер Сергей Тигипко в комментарии УНИАН заявил, что правительство Украины не готово прислушаться к рекомендациям Международного валютного фонда.

Европейский банк реконструкции и развития также призвал украинские власти отказаться от механизма тотального субсидирования населения посредством заниженных тарифов и акцентировать внимание на адресной помощи тем, кто в ней действительно нуждается.

Напомним, в январе-сентябре 2012 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 85,7 млн грн, что на 20,9 млн грн (на 19,6%) меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Средний размер назначенной субсидии на одну семью в сентябре т.г. увеличился по сравнению с сентябрем 2011 года на 26% – до 65,9 грн.

Жители Украины в январе-сентябре 2012 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги 25,9 млрд грн, что составляет 103,7% от начисленных за этот период сумм.