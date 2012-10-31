Тигипко считает, что бюджет-2013 должна принимать новая Рада

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

«Лучше, на мой взгляд, было бы, чтобы та Рада, которая придет, она утвердила бюджет. Это безусловно, добавило бы ответственности власти в целом. Но если по каким-то причинам, неизвестным, процесс формирования следующей Верховной Рады будет затягиваться, то это должен сделать действующий состав Верховной Рады, потому что бюджет в декабре должен быть утвержден», - сказал Тигипко. При этом он отметил, что Кабинет Министров в ближайшее время намерен рассмотреть проект бюджета на 2013 год.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год» и передал в ВР.

15 сентября председатель Верховной Рады Владимир Литвин вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

22 сентября премьер-министр Н.Азаров заявил, что проект бюджета на 2013 год будет улучшен правительством за счет увеличения доходной части и подан для принятия Верховной Раде нового созыва, поскольку нынешний состав парламента технически не сможет принять документ за оставшиеся два рабочих дня.

1 октября на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента председатель ВР В.Литвин сказал, что Верховная Рада рассмотрит доработанный правительством проект государственного бюджета на следующий год в ноябре-декабре 2012 года.