Азаров: Мы протягиваем руку вчерашним оппонентам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, открывая заседание Кабинета министров.

"Для нас не существует личных и партийных амбиций. Существуют интересы страны. Поэтому я уже заявлял, что Партия регионов готова к сотрудничеству. Со всеми конструктивными силами, для которых самое главное – интересы народа Украины. Таким образом, мы протягиваем руку вчерашним оппонентам. Но если в ответ встретим деструктивный популизм и демагогию, мы готовы самостоятельно решать проблемы развития нашего государства", - сказал Н.Азаров.

По его мнению, это значит, что преобразования должны происходить быстрее и эффективнее.

"С одной стороны, для этого есть большая поддержка курса правящей партии со стороны избирателей. С другой стороны, это обязывает к тому, что нужно безотлагательно и очень серьезно повышать уровень жизни людей в Украине.

Избирательная кампания, активное общение кандидатов от Партии регионов с людьми подняла «наверх» массу проблем, которые до сих пор оставались в поле зрения только местных органов власти. А они не имели достаточно ресурсов для решения таких проблем. Благодаря нашим кандидатам весь этот огромный комплекс вопросов вынесен на рассмотрение правительства, министерств и ведомств", - отметил Н.Азаров.

Он отметил, что требует, чтобы вместе с местной властью была разработана комплексная программа, план решения таких проблем на уровне буквального каждого населенного пункта, и такую программу нужно заложить в государственном бюджете на 2013 год.