Азаров рассказал послу США, что говорит о честности украинских выборов

Премьер-министр Украины, председатель Партии регионов Николай Азаров считает высокую степень совпадения официальных результатов выборов Центризбиркома, exit-poll и соцопросов на парламентских выборах 2012 года классикой честного и демократического волеизъявления граждан.

Об этом он заявил сегодня во время встречи с послом США в Украине Джоном Теффтом, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Н.Азаров сказал: “Данные, обнародованные на сайте ЦИК, в целом совпадают с данными exit-poll и теми данными, которые были представлены социологами. Это классический пример проведения свободных, демократических выборов. О каких фальсификациях можно говорить, если практически полностью совпали официальные данные с данными exit-poll?».

Премьер отметил, что внимательно изучает обнародуемые отчеты, сообщения и оценки наблюдателей.

«Для нас чрезвычайно важны объективные оценки, и мы делаем из них выводы для того, чтобы улучшить в будущем практику проведения демократических выборов. И мы благодарны наблюдателям за их оценки и замечания. В то же время, когда нам предъявляют претензии, я бы хотел, чтобы такие претензии были предметными. В некоторых отчетах я не увидел ни одного конкретного примера нарушений. И я был бы благодарен миссиям, чтобы они предоставили нам такие конкретные примеры - чтобы мы могли в них объективно разобраться», - подчеркнул Н.Азаров.

Он также выразил убеждение в том, что именно благодаря честным выборам Партии регионов удалось на них победить.