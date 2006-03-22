Блок ”Пора-ПРП” требует расследования

Блок Виталия Кличко «ПОРА-ПРП» требует срочно объективно расследовать ранение работником милиции активиста «Поры».

Об этом отмечается в переданном УНИАН заявлении Киевского городского штаба Блока Виталия Кличко «ПОРА-ПРП».

«22 марта 2006 года в 1.35 в городе Киев по ул.Горького 150 а сотрудник МВД Украины Александр ШУМЕЙКО тяжело ранил из табельного огнестрельного оружия семнадцатилетнего активиста гражданской партии “Пора” студента Национального аграрного университета Александра ГЛОБЕНКО”, отмечается в документе.

Городской штаб блока В.Кличко отмечает, что причиной преследования юноши стало лишь то, что он с напарником расклеивал листовки «ПОРА за Кличко!».

Работник правоохранительных органов выстрелил в спину А.ГЛОБЕНКО, когда он лежал лицом вниз и не оказывал никакого сопротивления, тогда как милиционер пытался одеть на него наручники.

«Члены оперативной группы Голосеевского районного управления милиции, которые прибыли на место происшествия, также грубо нарушили нормы действующего законодательства. Они не только отказались предъявить свои удостоверения представителям Киевской организации «Поры», но еще и пытались скрыть следы преступления. Кроме того, милиционеры из райуправления не взяли под охрану место преступления, покинули без присмотра вещественные доказательства, не взяли под стражу самого милиционера», говорится в заявлении.

Юноше, который пострадал от действий милиционеров, превысивших свои служебные полномочия, была сделана срочная операция. В настоящее время А.ГЛОБЕНКО находится в реанимационном отделении одной из киевских больниц. В результате трагедии он потерял 4 литра крови и нуждается в донорской помощи.

Члены Блока Виталия Кличко «ПОРА-ПРП» считают, что «предвыборная обстановка в Киеве очень напряженная. Руководство киевской милиции баллотируется в депутаты в Киевсовет. Следовательно, все мирные действия оппонентов, предусмотренные законом о выборах, в частности, в части распространения агитации, воспринимаются как действия врага, а сам демократический избирательный процесс – как война».

«Киевская милиция вместо того, чтобы надежно охранять общественный порядок, стала участником политического процесса. Выстрел милиционера в беззащитного семнадцатилетнего парня, который не нарушал общественного порядка, указывает на то, что обстановка в органах правопорядка нездоровая. Городской штаб Блока Виталия Кличко «ПОРА-ПРП» требует срочно объективно расследовать этот трагический случай», подчеркивается в заявлении Блока В.Кличко.

Лидер гражданского блока «ПОРА-ПРП», кандидат на должность Киевского городского председателя Виталий КЛИЧКО находится в больнице рядом с юношей. Штаб блока прилагает усилия для организации донорской помощи.