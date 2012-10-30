Наблюдатели ОБСЕ говорят, о большом дефиците демократии в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Центральной клинической больницей «Укрзализницы» в Харькове сообщила глава краткосрочной миссии наблюдателей за выборами ОБСЕ Вальбурга Габсбург Дуглас.

«Вчера мы провели пресс-конференцию после завершения миссии по наблюдению за выборами. Мы говорим о большом дефиците демократии и мы говорим о демократическом регрессе в Украине. К сожалению, сегодняшней ситуацией, когда мы не смогли встретиться с госпожой Тимошенко, мы можем подтвердить наше заявление», - сказала В.Дуглас.

Она отметила, что Парламентская Ассамблея ОБСЕ, Совет Европы и Парламентская Ассамблея НАТО критически оценили украинские выборы. «Мы со своей стороны заявили, что это были нечестные выборы. Я думаю, что именно эту часть нашего заявления мы как раз не будем менять, даже если будет изменено итоговое заявление», - отметила В.Дуглас.

В свою очередь член парламента Италии, председатель Комитета по демократии и правам человека ОБСЕ Матео Микаччи отметил, что представители ОБСЕ не могут говорить, будут ли результаты выборов приняты европейскими странами. М.Микаччи отметил, что от наблюдателей ОБСЕ власть получит детальный список рекомендаций о том, каким образом можно решить указанные проблемы.

«Мы не выносим никаких решений относительно результатов выборов. Оценка, которую вы имеете, является официальной. Будет выдан список очень детализированных рекомендаций властям Украины, чтобы решить некоторые проблемы, на которые мы указали», - сказал он.

В.Дуглас выразила надежду, что представители ОБСЕ смогут обсудить с правительством Украине сложившиеся проблемы еще до следующего года, когда Украина будет голосовать в ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, Государственная пенитенциарная служба Украины отменила разрешение на свидание осужденной Юлии Тимошенко с В.Дуглас, которое было запланировано на сегодня.

Наблюдатели от ОБСЕ назвали отказ во встрече с Ю.Тимошенко нарушением ее прав.