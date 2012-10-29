Литвин хочет, чтобы украинцы скорее забыли о выборах и вернулись к работе

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин считает главной задачей на сегодняшний день «вернуть» страну с выборов к практической работе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

Для этого, по словам В.Литвина, всем участникам политического процесса нужно своим примером, своими действиями успокоить взбудораженное выборами общество. Первостепенная ответственность за это лежит на тех, кто получил позитивный результат, сказал он.

Также, по убеждению В.Литвина, все должны осознать необходимость налаживания общеукраинского диалога для оценки реального состояния страны и формулирования задач ее внутреннего обустройства и реализации внешнеполитического курса, которые бы соотносились с реалиями и обеспечивали общую позицию по ключевым вопросам государственной жизни.

«Украина, в конце концов, должна начать говорить одним голосом - голосом государственных интересов», - подчеркнул спикер.

Таким образом, по словам В.Литвина, первостепенная задача исключительного веса: переведение всей предвыборной политики в плоскость наработки и согласования подходов по организации работы новоизбранной Верховной Рады.

«Для этого инерцию избирательного процесса и попытки в дальнейшем подпитывать ее взаимными обвинениями, заявления об украденной победе необходимо поднять на новый уровень - уровень осознанной ответственности парламентских политических сил перед Украинским народом, обществом и государством», - заявил В.Литвин.