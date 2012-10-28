Пенсионера выписали из больницы, потому что не признался, за кого проголосует

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель юридической службы областного штаба партии «УДАР» Вячеслав Шестириков.

«Зафиксирован ряд системных нарушений, которые могут привести к срыву выборов в области», - заявил он.

По его словам, одним из основных нарушений является массовое включение в списки избирателей так называемых «мертвых душ». В частности, в округе №35 Никополя одновременно обнаружено 60 заявлений, написанных одним почерком с просьбой проголосовать дома.

По словам В.Шестирикова, в действительности оказалось, что люди, от чьего имени были написаны заявления, ничего об этом не знают.

Также он отметил, что в округе №25 (Красногвардейский район Днепропетровска) установлены многочисленные случаи включения в списки двойников.

«Таких случаев зафиксировано более 200», - уточнил он.

По его словам, третьим системным нарушением партия «УДАР» считает массовую госпитализацию пациентов в больницы Днепропетровщины.

«В каждой больнице Днепропетровщины количество избирателей на спецучастках накануне голосования увеличилось от 3 до 10 раз от среднестатистического количества в стационаре», - отметил В.Шестириков.

Он уточнил, что, в частности, на спецучастке 121/365 количество избирателей в списках увеличилось с 67 до 270. После проверки и уточнения списков фамилии этих избирателей были найдены в списках других участков округа №25.

Также, по словам представителя УДАРа, в Днепропетровской областной больнице им. Мечникова выявлен факт срочной выписки из больницы пенсионера из-за того, что он отказался сообщать, за кого будет голосовать.

Руководитель юридической службы Днепропетровского областного штаба «УДАР» сообщил, что в каждом округе Днепропетровской области партия «УДАР» уже зафиксировала по 2-3 значительных нарушения, которые будут переданы в ЦИК и правоохранительные органы.