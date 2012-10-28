Тимошенко: Массовая явка может стать противоядием для фальсификаций

"Каждый должен бороться с диктатурой так, как может. Это – дело всех вместе и каждого в отдельности. Именно поэтому я обращаюсь сейчас ко всем украинцам: придите на выборы!», - призвала Ю.Тимошенко, подчеркнув, что «массовая явка может быть противоядием для фальсификаций".

По ее словам, даже в таких условиях, когда все знают о фактах массовой фальсификации, украинцы не должны сдаваться.

"Назвать эти выборы честными, независимыми, независимо от того, кто в них победит, могут только слепые и глухие люди. А самое главное, что о фактах массовой фальсификации знают все независимые наблюдатели, все журналисты, все политики, все дипломатические представительства, которые работают в Украине, а также – все наши граждане. Именно потому, что все знают о правдивости фактов массовой фальсификации, эти выборы никогда не могут быть признаны легитимными", - считает Ю.Тимошенко, сообщается на ее сайте.

"Если вы смиритесь со всем этим политическим унижениям, значит, достойны такой жизни. Берите пример с тех наций и народов, которые побеждают диктаторов, даже ценой собственной жизни. Я также всем сердцем с вами в этой борьбе", - подчеркнула Ю.Тимошенко.