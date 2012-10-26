Оппозиция уже зафиксировала 1600 нарушений и подала более 500 исков в суд

Об этом сообщил народный депутат Украины, кандидат в народные депутаты по списку ВО «Батькивщина» Сергей Пашинский в эфире «5 канала» в четверг.

Он отметил, что проблема массовых нарушений не в законе о выборах, а в его выполнении.

«Я был одним из людей, которые были в рабочей группе при рассмотрении данного закона. Закон писался для нормальных людей, а не для шулеров…», - отметил депутат.

Комментируя массовые замены членов УИК, С.Пашинский подчеркнул: "Мы, как оппозиция, должны бороться с этой властью. Да, закон не совершенен, но эти нарушения – это шулерство. Они (власть) через Минюст получили регистрацию технических партий, о которых никто не слышал, зарегистрировали их, туда "мертвых душ" засунули, провели жеребьевку, а затем поменяли на представителей Партии регионов".

Депутат рассказал, что на данный момент оппозиция уже зафиксировала более полутора тысяч нарушений избирательного процесса.

"Мы зафиксировали 1600 нарушений избирательного законодательства на вчерашний день (на 24 октября – УНИАН). Мы подали более 500 исков в суд, получили 369 решений судов. Мы подали более 300 депутатских обращений. Знаете, что приходит на наши обращения? "Нарушение не подтверждено, состава преступления нет", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что это происходит из-за того, что в Украине уничтожена независимая судебная система: "У нас нет судебной системы, они ее уничтожили. И в результате этого пенсионерку оштрафовали за то, что она сказала, что она не будет голосовать за Партию регионов".