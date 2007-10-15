БЮТ в Днепропетровске открыл штаб помощи пострадавшим от взрыва газа

Блок Юлии Тимошенко в Днепропетровске открыл штаб помощи пострадавшим в результате взрыва газа в многоэтажном доме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, людям будет оказываться материальная, юридическая и психологическая помощь.

Адрес штаба: пр. Карла Маркса, 65, 1-й этаж (вход с площади Ленина). Телефоны: 791-11-36, 791-15-52.

Также открыт счет Фонда помощи пострадавшим от взрыва газа по улице Мандриковской в Днепропетровском облуправлении «Ощадбанка»: 260083015278 код банка 305482. Суганяка Н.