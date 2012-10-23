В России считают, что визит в Москву был позарез нужен Януковичу

Об этом пишет газета «Коммерсантъ-Украина» (№168 (1658) от 23 октября 2012 г.).

В разговоре с журналистом издания, С.Иванов отметил, что в переговорах о газе нет «ничего нового».

Реагируя на слова В.Януковича о необходимости выхода на справедливую формулу цены на газ, С.Иванов сказал: «Мы объяснили же им, что страны Восточной Европы платят за российский газ еще больше!».

Он подтвердил, что никаких новых договоренностей в вопросе о газе нет.

«Да, ничего нового. Ясно же, что этот визит нужен был позарез прежде всего им — перед выборами»- подчеркнул С.Иванов.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 октября, В.Янукович осуществил рабочий визит в Москву.

После переговоров с В.Путиным Президент Украины заявил, что переговоры с Россией о цене на газ для Украины продолжаются.

"В этой связи хочу подчеркнуть, что переговоры по актуальному для Украины так называемому газовому вопросу продолжаются, и мы рассчитываем выйти на экономически обоснованную и справедливую формулу установления цены на газ для нашей страны", - отметил В.Янукович.

В свою очередь В.Путин высказал надежду, что после выборов в Верховную Раду курс на сближение Украины и РФ получит дополнительный импульс.

«В Украине завершается парламентская избирательная кампания, и мы искренне желаем, чтобы выборы в Верховную Раду обеспечили дальнейшее поступательное демократическое развитие братской Украины», - сказал В.Путин.

«Заинтересованы в том, чтобы по итогам голосования курс на тесное взаимодействие наших стран получил дополнительный импульс», - подчеркнул Президент РФ.