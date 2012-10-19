Жена Луценко говорит, что тюремщики врут послу США

Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказала жена и защитник Ирина Луценко.

«Недавно ко мне обратился посол США. Говорит, что ему в очередной раз отказала Пенитенциарная служба, сославшись на то, что Ю.Луценко исчерпал лимит краткосрочных свиданий за октябрь. Звонит мне его помощница и спрашивает: "Ирина Степановна, правда ли, что использовал?". Я говорю, нет, потому что к нему в октябре еще никто не приезжал. Только после этого мы узнали, что Пенитенциарная служба выдумывает всякие причины и врет послу США», - сказала И.Луценко.

По ее словам, во вторник, 23 октября, «мы планируем приезд к Ю.Луценко посла США, может даже из Евросоюза будут люди, и вице-президент ОБСЕ».

В то же время И.Луценко отметила, что украинцы пытаются всячески поддержать ее мужа.

"Я езжу по Украине и везде Ю.Луценко поддерживают. Люди говорят: "Это наш герой". Люди переживают за его здоровье. Даже при этой ограниченной информации, которую они получают через один-два канала, люди говорят: "Сидит ни за что", - сообщила И.Луценко.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко с декабря 2010 года до 31 августа 2012 года содержался в Лукьяновском СИЗО. Он длительное время голодал в знак протеста против решения суда в очередной раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.Луценко ухудшилось, в частности, у него больные печень и поджелудочная железа. Врачи диагностировали у экс-министра функциональный гепатит.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за нанесенный вред) за завладение государственным имуществом и превышение служебных полномочий. 16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным этот приговор, вынесенный Ю.Луценко.

17 августа Ю.Луценко был приговорен к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки во время расследования отравления кандидата в президенты Виктора Ющенко.

В настоящее время он отбывает наказание в Менской исправительной колонии.