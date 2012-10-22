В Кировограде избили нардепа от БЮТ: сотрясение мозга, 6 швов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом заявил народный депутат Сергей Сас.

По его словам, В.Кальченко госпитализировали и наложили на голове шесть швов.

С.Сас сообщил, что сейчас В.Кальченко находится в шоковом состоянии, «очевидно, у него серьезное сотрясение мозга».

«Когда он выходил из квартиры, навстречу начал двигаться молодой мужчина спортивного телосложения, а когда они сравнились, нападавший нанес Кальченко сильный удар по голове. У Валерия Михайловича рассечена надбровная дуга. Врачи нанесли шесть швов над глазом. К тому же у него сильный ушиб головы», - сообщил С.Сас.

Он убежден, что нападение на В.Кальченко связано с его политической деятельностью, поскольку именно по его инициативе в Кировограде вывешены билборды о том, что область за последних полгода переместилась с 5-го на 26-е место по показателям социально-экономического развития.

«Власть на Кировоградщине растеряна: они боятся проиграть выборы, видят, что теряют свой рейтинг, и потому прибегают к таким уголовным преступлениям», - заявил С.Сас.