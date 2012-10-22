Янукович и Путин договорились о «космосе на троих»

15:47, 22 октября 2012
Политика
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Украина и Россия наконец договорились о сотрудничестве в сфере космоса.

Путин и Янукович наконец-то договорились

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая проходит в государственной резиденции «Ново-Огарево» в Подмосковье.

«Наши ведомства, наконец, договорились о сотрудничестве по вопросам космоса, исследованиях, о совместной работе, как мы с вами говорили, на троих – Казахстан, Украина, Россия», - сказал В.Янукович.

При этом он сообщил, что планируется «совместных три пуска».

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