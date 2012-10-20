Батькивщина: УДАР использовал социологию как «способ расправы с конкурентами»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Киевского регионального штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина».

В частности, как утверждают в «Батькивщине», данные «праймериз» от «УДАРа», которые были использованы для ультиматума Объединенной оппозиции о снятии так называемых «нерейтинговых» кандидатов 15 октября, основываются не на параллельных исследованиях социологических компаний, о чем свидетельствует ответ компании центра СМИ «Социс» на письмо кандидатов в депутаты от ОО «Батькивщина» Сергея Терехина, Ксении Ляпиной, Александра Черноволенко и Александра Бригинца.

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Так, в обращении к 6-ти компаниям, которые принимали участие в заказе от партии «УДАР», депутаты от оппозиции просили разъяснений по поводу обнародованных результатов социологического опроса, касающегося рейтинга отдельных мажоритарных депутатов, а также сведений относительно порядка расчета размера погрешности конечного результата. В соответствии с рейтингами «УДАРа», только в двух столичных округах преимущество над «УДАРниками» имел кандидат от «Батькивщины».

По данным «Батькивщины», «Социс» ответил, что проводил исследование в 15-ти избирательных округах, но ни в одном из округов Киева компания исследований не проводила.

«Также мы узнали, что в исследованиях принимали участие 8 разных социнститутов, которые не делали параллельных исследований. Судя из ответа, каждая компания сделала свой кусок работы, после чего уже функционеры из «УДАРа» свели их в единый рейтинг», - заявили депутаты от Объединенной оппозиции.

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Они убеждены в том, что «УДАР» предоставил всей Украине недостоверную информацию относительно компаний, которые якобы проводили социологические исследования. «Более того, если недостоверной является даже информация о количестве и составе участников исследования, нет никаких сведений о выборке, погрешности и времени проведения исследований», - добавили оппозиционеры.

«Мы утверждаем, что вся информация, поданная «УДАРом», не соответствует действительности и была грязным политическим трюком, направленным на снятие кандидатов от Объединенной оппозиции. Для нас неприемлемы такие способы политической борьбы. Мы считаем неправильным использовать социологию как способ расправы с конкурентами, а также попытки уклониться от честной борьбы путем подделки результатов исследований» - заявляют кандидаты от оппозиции.

В свою очередь Киевский штаб Объединенной оппозиции обращается к партии «УДАР» с требованием предоставить полные и достоверные результаты исследований с указанием того, кем, когда и каким образом они были проведены.

Как сообщал УНИАН, Объединена оппозиция «Батькивщина» сняла в Киеве в пользу партии «УДАР» только одного своего кандидата-мажоритарщика - Юрия Ганущака (округ №214).

Другие кандидаты от Объединенной оппозиции в Киеве, несмотря на настоятельное требование «УДАРа» о снятии с регистрации, продолжают баллотироваться. Это, в частности, Ксения Ляпина, Сергей Терехин, Дмитрий Андриевский и Александр Бригинец.