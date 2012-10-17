Госкомтелерадио: В эфирах ведущих телеканалов преобладает оппозиция

При проведении исследования анализируются эфиры следующих телеканалов: Интер, 1+1, ICTV, Новый канал, СТБ, ТРК "Украина", Первый национальный, 5-й канал, сообщает сайт ДКТРУ.

Показатели рассчитаны как соотношение общих хронометражей прямой политической рекламы, информационных материалов в новостях, времени выступлений в ток-шоу между "оппозиционными" (ОО "Батькивщина", УДАР, "Украина вперед!", ВО "Свобода", "Наша Украина", Радикальная партия и т.д.) и Партией регионов.

Результаты мониторинга 8-14 октября 2012 года:

1. По объемам прямой политической рекламы "оппозиционные" силы представлены в 1,98 раза больше Партии регионов (20ч. 48мин. 27сек против 10ч. 27мин. 15сек). Коммунистическая партия представлена ​​в объеме 5ч. 14мин. 28сек.

2. Освещение деятельности "оппозиционных" политических сил в новостях преобладает Партию регионов: по хронометражу - в 3,89 раза (1ч. 57мин. 57сек. против 30мин, 21сек), по количеству сюжетов - в 5,8 раза (87 против 15). Коммунистическая партия представлена ​​в объеме 12мин. 36сек.

3. Время, выделенное на выступления представителям "оппозиционных" сил в эфирах популярных ток-шоу и программ в 7 раз больше времени, которое было за спикерами Партии регионов (5ч, 40мин, 52сек. против 43мин, 40сек.). Коммунистическая партия представлена ​​в объеме 44мин, 25 сек.

4. Общее количество сюжетов по освещению деятельности органов государственной власти 138, общий хронометраж времени уделил этом 3 часа, 37мин, 58сек.

Таким образом, учитывая общие хронометраже присутствия Партии регионов и "оппозиционных" политических сил - субъектов избирательного процесса в эфирах ведущих телеканалов, то "оппозиция" представлена ​​в 2,4 раза больше (28ч. 27мин. 13сек. против 11ч, 41мин. 16сек.)

Общий хронометраж присутствия в эфирах телеканалов Коммунистической партии составляет 6год, 29хв, 11 сек.

В случае суммирования хронометражей присутствии Коммунистической партии и Партии регионов в эфирах телеканалов, то "оппозиционные" политические силы будут иметь преимущество в 1,6 раза (28ч. 27мин. 13сек. против 17ч. 43мин. 27сек.)

Сложения освещения деятельности органов государственной власти и времени присутствия Партии регионов в эфирах не является корректным, однако, даже при использовании такого суммирования, преимущество присутствия "оппозиционных" сил будет около 86% (28ч. 27мин. 13сек. против 15ч, 19мин. 14сек.)

Объемы эфирного времени на ведущих общенациональных телеканалах за период 8-14 октября 2012 года, предназначенных для освещения и выражения точки зрения представителей "оппозиции" на 86% больше использованных объемов эфирного времени представителями власти и Партией регионов.