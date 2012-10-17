Тигипко: помаранчевые политики никогда не смогут договориться

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.Тигипко, такое мнение он высказал в связи с конфликтом между Объединенной оппозицией и партией «УДАР» во время согласования кандидатов в одномандатных округах.

«Эта ситуация проявила одну особенность наших оппонентов, о которой мы давно говорим, - острый дефицит возможности договариваться, здравого смысла и ответственности. «Помаранчевые» политики никогда не смогут договориться, потому что не умеют держать слово. Личные амбиции для них всегда оказываются важнее любого общего дела», - заявил С.Тигипко.

Он отметил, что похожая ситуация в истории Украины уже была: «То, что они не смогли согласовать свои действия в округах, вызывает чувство дежавю, когда в 2008-2009 гг. Президент не мог договориться с премьером. Вся страна дружно наблюдала за этим «мексиканским сериалом», а экономика страны быстро деградировала, потому что ею никто не занимался. В итоге мы имели падение ВВП, обесценивание национальной валюты, безработицу и самые высокие в Европе цены на газ».

«Очень бы не хотелось, чтобы такая ситуация повторилась снова», - заявил С.Тигипко.