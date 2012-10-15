Литвин прогнозирует, что депутаты завтра разойдутся где-то под футбол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

По словам В.Литвина, относительно завтрашнего заседания ВР, то есть относительно времени его завершения «разные точки зрения».

Судя по всему, сказал спикер, «нет большого желания продлить заседание Верховной Рады, и все предложения сводились к тому, чтобы отобрать те законопроекты, которые не имеют политического и пропагандистского характера и касаются экономических вопросов».

В то же время он отметил, что, судя из предложений, поступивших от правительства, завтрашнее заседание будет продолжено до 20.00 или 21.00.

По словам В.Литвина, предлагается рассмотрение около 80 вопросов, и их нужно было бы рассматривать до утра следующего дня.

Как известно, завтра в Киеве состоится матч отборочного этапа на ЧМ-2014 Украина - Черногория. Начало трансляции на телеканале Интер - в 21.00.