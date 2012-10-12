Адвокат Мельниченко не знает, сотрудничает ли его клиент с ГПУ

Об этом адвокат сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос, сотрудничает ли Н.Мельниченко с Генпрокуратурой по этому делу, возможно, через скайп.

“Мне об этом не известно ничего”, - сказал Н.Недилько и добавил, что его как защитника относительно этого вопроса не информирует ни сам Н.Мельниченко, ни Генпрокуратура. “Если я официально буду информирован по этому поводу, и будет разрешено это объявить, я отвечу”, - сказал он, посоветовав обратиться по этому поводу к самому Н.Мельниченко.

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Говоря о возможном возвращении в Украину Н.Мельниченко, Н.Недилько заметил, что сейчас такой возможности нет.

Адвокат напомнил о постановлении Шевченковского райсуда Киева о задержании Н.Мельниченко и доставке в суд для решения вопроса о взятии его под стражу. “Как только Мельниченко приезжает в Украину, его задерживают, везут в суд, и если суд принимает решение о взятии его под стражу, Николай Иванович едет в СИЗО. Потому сейчас я лично не вижу оснований, чтобы он приехал”, - сказал Н.Недилько.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Н.Мельниченко на своей странице в Facebook написал, что бывший премьер-министр П.Лазаренко в 1996 году организовал убийство народного депутата, бизнесмена Е.Щербаня, а экс-премьер-министр Ю.Тимошенко и партнер П.Лазаренко по бизнесу Петр Кириченко якобы оплатили услуги киллера.

Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийство председателя НБУ Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 человек. Трое из них приговорены к пожизненному заключению, остальные - к лишению свободы на срок от 11,5 до 15 лет.

П.Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня.

В августе 2011 года заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении П.Лазаренко.

15 сентября 2012 года, после заявления Н.Мельниченко о готовности свидетельствовать по делу об убийстве Е.Щербаня, Р.Кузьмин озвучил просьбу к власти США дать возможность Генпрокуратуре допросить П.Лазаренко и Н.Мельниченко по делу Ю.Тимошенко.

Р.Кузьмин напомнил, что Генпрокуратура намерена предъявить Ю.Тимошенко новые обвинения. По его словам, часть материалов, необходимых Генпрокуратуре, находятся у власти США.