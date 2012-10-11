Княжицкий: После вмешательства Азарова ТВі включили только в Шепетовке

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Н.Княжицкий сообщил сегодня на пресс-конференции.

“Я встречался со многими людьми. Это и руководство Европарламента, и представители разных политических групп”, - сказал он.

“Я подчеркивал, что честность выборов зависит и от того, насколько власть выполнит обещания о свободном распространении информации”, - сказал Н.Княжицкий.

Генеральный директор телеканала также сообщил, что после вчерашнего вмешательства премьер-министра Украины Николая Азарова в ситуацию только одна кабельная сеть (из города Шепетовка) решила вернуть TВi к трансляции в своей сети.

Как сообщал УНИАН, в последние несколько месяцев продолжается массовое отключение телеканала TВi от трансляции в кабельных сетях Украины.

10 октября премьер-министр Н.Азаров обратился в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой вместе с кабельными операторами пересмотреть принципы формирования пакетов в пользу отечественных телеканалов, в том числе TВi.