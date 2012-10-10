Азаров попросил провайдеров найти возможность вернуть ТВі

Об этом он заявил на совещании по рассмотрению вопроса ретрансляции программ ООО ТРК «ТелеРадиоСвит» в кабельных сетях, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

В ходе совещания глава правительства выразил обеспокоенность результатами проведенного Нацсоветом мониторинга провайдеров программной услуги относительно исключения некоторых телеканалов из пакетов программ, в частности, и телеканала ТВі.

Н.Азаров предложил Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания вместе с провайдерами программной услуги (кабельными операторами) пересмотреть принципы формирования пакетов в пользу отечественных телеканалов, не допускать ухудшения условий и покрытия вещания отечественных телеканалов, в том числе телеканала ТВі, применять предусмотренные законодательством Украины санкции за самовольное, в нарушение условий договора с вещателем и без ведома Нацсовета, исключение провайдерами телеканалов из пакетов программ.

«Мы должны разобраться с тем обстоятельством, на которое обращают наше внимание пользователи телеканала ТВі. Речь идет об отказе определенных провайдеров в подключении этого канала к кабельным сетям. Я обратился с письмом ко всем, кто занимается этим вопросом, в том числе и к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, с тем, чтобы мы обеспечили возможность работы этого канала», - сказал Н.Азаров.

В письме, направленном руководителям компаний-операторов кабельных сетей, глава правительства просит изыскать возможность для телеканала ТВі осуществлять вещание в кабельных сетях.

Н.Азаров отметил, что нужно сделать все, чтобы в нашей стране не было ни малейшего упрека в том, что какая-то политическая сила или какие-то средства массовой информации как-то ограничены с точки зрения работы на отечественном рынке телепродукции, предоставления телеуслуг. «Правительство уделяло, и в дальнейшем будет уделять внимание развитию средств массовой информации», - пообещал он.

При этом премьер-министр напомнил, что недавно правительство одобрило концепцию развития канала «Культура», поддерживает внедрение цифровых технологий в СМИ, украинскую версию телеканала «Евроньюз» и тому подобное.