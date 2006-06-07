Во Львове из окна райотдела милиции выбросился допрашиваемый

6 июня из окна третьего этажа помещения Лычакивского райотдела внутренних дел города Львова выбросился 35-летний львовянин.

Об этом УНИАН информировал источник в Лычакивском райотделе милиции.

В ЦОС УМВДУ во Львовской области подтвердили факт инцидента, однако более подробную информацию работники центра общественных связей предоставить отказались.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника Лычакивского райотдела внутренних дел Андрей ТЫРПАК, инцидент произошел в кабинете следователя, куда задержанный, за употребление и хранение наркотических веществ 35-летний львовянин, был доставлен для допроса.

“Следователь во время допроса отвлекся для записи информации и в этот момент задержанный бросился к окну, которые на третьем этаже не зарешечены, и телом разбив оконное стекло выбросился вниз. Работники райотдела сразу вызывали скорую помощь, мужчина был госпитализирован в больницу, ему оказана медицинская помощь. Его жизнь на данное время вне опасности, в результате падения он получил перелом костей таза”, - так обозначил ситуацию заместитель начальника райотдела.

По словам А.ТЫРПАКА, задержанный имел шесть судимостей и хорошо известен правоохранителям как наркозависимый.

“Мужчина был задержан в очередной раз за хранение наркотиков. Он находился сутки в райотделе, судя по его поведению у него началась наркотическая “ломка”, по-видимому именно этим и было обусловлено его неадекватное поведение. Когда мы оказывали ему помощь после падения из окна, он заявил, что жить ему уже не хочется...”, - так прокомментировал обстоятельства инцидента А.ТЫРПАК.

Это уже не первый случай, когда из помещения именно Лычакивского райотдела милиции во время допросов выбрасывались задержанные, а несколько лет назад в помещении этого же райотдела имел место инцидент когда у одного из задержанных взорвалась граната непосредственно в помещении райотдела. К счастью, тогда обошлось без человеческих жертв. Взрывом было частично разрушено помещение дежурной части райотдела

По данному факту проводится расследование.