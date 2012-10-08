Янукович перенес поездку в Кировоград из-за ненастья

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства, отметив, что соответствующее обращение к Президенту поступило от председателя Кировоградской областной государственной администрации Сергея Ларина.

В частности, по информации руководителя Кировоградской ОГА, шторм, который прошел по области, создал проблемы с функционированием местной инфраструктуры. Последствия стихии делают невозможным проведение всех мероприятий, запланированных во время рабочей поездки Президента Украины.

Среди прочего, во время рабочей поездки было запланировано совещание главы государства с административно-хозяйственным активом области, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в связи с ухудшением погодных условий Президент поручил руководителям всех уровней обеспечить преодоление последствий стихийного бедствия на местах, в частности проконтролировать функционирование всех заведений, учреждений и хозяйственных инфраструктур.