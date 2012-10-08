Кировоград затопило: за три часа выпала месячная норма осадков (фото)

Как сообщается на сайте Управлении МЧС в Кировоградской области, днем в городе был сильный дождь и град, в частности, количество осадков с 11.23 до 14.40 составило 58 мм при месячной норме 27 мм





В течение указанного периода произошло частичное подтопление проезжей части улиц в центральной части города возле реки Ингул.

К ликвидации последствий ненастья от ТУ МЧС в Кировоградской области привлечено 11 единиц техники и 60 человек личного состава.

«Извлечено 23 автомобиля и 1 автобус, оказана помощь по откачиванию воды с территории приусадебных участков и жилых домов», - говорится в сообщении.

Приведены в готовность силы и средства Кировоградского гарнизона и создан резерв в составе 203 человек личного состава, 20 единиц техники, 4 лодок, 7 электростанций, 5 мотопомп, сообщили в УМЧС.Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во вторник, 9 октября, Президент Украины Виктор Янукович планирует совершить рабочую поездку в Кировоградскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во вторник, 9 октября, Президент Украины Виктор Янукович планирует совершить рабочую поездку в Кировоградскую область.