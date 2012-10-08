Наркокурьер додумалась пропитать героином картины, детскую игру и чемодан (фото)

Служба безопасности Украины совместно с Государственной таможенной службой, МВД и пограничниками разоблачила и пресекла противоправную деятельность организованной преступной группы, члены которой создали канал контрабанды героина афганского происхождения из стран Центрально-Азиатского региона в особо крупных размерах с целью дальнейшего сбыта на территории Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, контрабанда героина проходила транзитом через территорию Таджикистана. При этом использовались наркокурьеры из числа граждан Украины или же героин перемещался в международных почтовых отправлениях.

3 октября в международном аэропорту «Борисполь» сотрудники СБУ задержали наркокурьера - гражданку Украины, прибывшую из Душанбе. Во время проведения таможенного осмотра в ее личных вещах обнаружены две картины, пропитанные героином. Для осложнения обнаружения наркотика им были пропитаны также настольная детская игра и днище чемодана. В результате экспертного исследования из этих предметов было изъято около 2,5 кг героина.

В ходе дальнейших совместных мероприятий правоохранители задержали в Киеве гражданина Украины, который получал наркотики от наркокурьера и обеспечивал оптовый сбыт на территории столицы и Киевской области.

Главным следственным управлением СБУ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.