В ПАСЕ удивились аргументам сестры Левочкина

Об этом Репс заявила в интервью Коммерсанту-Украина.

Содокладчица ПАСЕ по Украине говорит, что ситуацию с заключенными должна решить сама украинская власть, но в последнее время у нее есть ощущение, что даные ранее обещания президента Украины о том, что он рассмотрит возможность политического решения, когда Тимошенко пройдет все апелляционные уровни, теперь опять не спешат выполнять.

"Мы не видим признаков того, что сегодня в Киеве есть политическая воля для решения этой проблемы с использованием, например, механизма амнистии... Несколько месяцев назад у нас была дискуссия с президентом Виктором Януковичем по этому поводу. Он четко заявил: если все уровни апелляции для Юлии Тимошенко будут пройдены, а это на сегодня уже произошло, он рассмотрит возможность политического решения. На днях же у меня в Страсбурге была очень интересная дискуссия с Юлией Левочкиной, оставившая впечатление, что теперь в Киеве ожидают, чтобы окончательное решение было принято Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Но эта позиция для нас неприемлема! ЕСПЧ — это не "еще один уровень" украинской юстиции", - заявила Репс.

"Рассмотрение дела в ЕСПЧ может занять существенное время, поскольку у суда длительные процедуры. И это ни в коем случае не является оправданием для того, чтобы президент Янукович откладывал принятие решения. Поэтому мы до сих пор ждем от него тех позитивных шагов, которые он, казалось, был готов осуществить. Наиболее реальным путем представляется амнистия, поскольку помилование в случае с Юлией Тимошенко будет проблематичным. Ситуация с делом Юрия Луценко немного отличается, ведь уже есть вывод ЕСПЧ о том, что его задержание было незаконным", - добавила содокладчица ПАСЕ.

Говоря о возможности введения санкций в отношении Украины, Мейлис Репс сказала, что это крайняя мера, к которой прибегнут только после того, как диалог со страной полностью остановится.

"Никто не накладывает на страну санкции до выборов. Сейчас мы направляем все силы, чтобы поддержать проведение в Украине свободных и честных выборов. Мы принимаем во внимание тот факт, что лидеры оппозиции остаются в тюрьме, что СМИ в вашей стране не свободны, и для нас это неприемлемо, но мы надеемся, что сможем повлиять на это, поддерживая свободные выборы. Мы также отметили беспорядок, который у вас был с жеребьевкой квот в избирательных комиссиях. И оправдания, которые мы услышали в Украине по этому поводу, кажутся нам очень странными", - сказала Мейлис Репс.

Содокладчица по Украине считает, что в отличии от России, в Украине никогда нельзя четко спрогнозировать исход парламентских выборов. Репс считает это неплохим фактом функционирования демократии.

"Украина очень часто после выборов оказывалась в центре внимания Европы, и я не думаю, что этот раз будет исключением. Украина отличается от других стран, находящихся под мониторингом ПАСЕ, своей непредсказуемостью...И в этом смысле у вас демократия неплохо функционирует", - считает Репс.