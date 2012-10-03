В Харьковской области нашли новое месторождение газа

Дочернее предприятие НАК «Нафтогаз Украины» государственная компания "Укргазвыдобування" по результатам поисковых работ

открыло Западно-Борисовское газоконденсатное месторождение (Чугуевский р-н, Харьковская обл.), сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, общие запасы и ресурсы данного месторождения оцениваются в 1,7 млрд кубометров газа.

В сообщении также отмечено, что буровые работы на Западно-Борисовском месторождении проводятся буровым управлением «Укрбургаз» (филиал компании "Укргазвыдобування").

«Наличие развитой газотранспортной инфраструктуры на Харьковщине позволит уже в следующем году начать добычу газа на Западно-Борисовском месторождении», - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на заявление директора компании "Укргазвыдобування" Юрия Борисова.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей более 70% общей добычи газа в стране. В ее состав, в частности, входят два газопромышленных управления (ГУ): «Шебелинкагазвыдобування» и «Полтавагазвыдобування».

Ведущим подразделением по переработке в ее структуре является Шебелинский газоперерабатывающий завод (Харьковская обл.). ДК также владеет 14 АЗС, расположенными в Харьковской области.