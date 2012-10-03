Муж Тимошенко: послезавтра ей еще припишут распятие Иисуса Христа

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении А.Тимошенко.

«В настоящее время у власти нет никаких аргументов на ответ относительно резолюции Сената США о необходимости немедленного освобождения лидера оппозиции Юлии Тимошенко и других политических заключенных», - подчеркнул А.Тимошенко.

Поэтому, по его словам, «и придумывают новые и новые дела против Юлии Тимошенко и других патриотов Украины».

«Вчера она была якобы причастна к убийству Щербаня, сегодня еще к 4 убийствам, завтра к убийству Кеннеди, послезавтра к распятию Иисуса Христа», - отметил муж Ю.Тимошенко, не исключив, что «могут появиться еще и другие обвинения в организации покушений и убийств на территории Украины и за ее пределами. Маразм уже зашкаливает».

По убеждению А.Тимошенко, видя бесперспективность и явную проиграшность всех дел в отношении Ю.Тимошенко, «нынешняя власть все силы бросила на беспрецедентные фальсификации о якобы причастности Юлии Тимошенко к убийствам».

В связи с этим муж Ю.Тимошенко призывает украинцев не верить ни одному слову власти. «Вокруг одна ложь. Европа уже даже не реагирует на это – смотрит с отвращением и презрением», - заявил он.

Также А.Тимошенко обратился к лидерам ведущих стран мира с призывом провести немедленное расследование действий нынешней украинской власти. «Материалы для этого посланы», - отметил он, добавив, что компетентным органам США и европейских стран переданы материалы о причастности высокопоставленных должностных лиц Украины «к резонансным убийствам, а также отмыванию денег и взяточничеству в особо крупных размерах».

«Остановите диктатуру, освободите Украину от Януковича. Прекратите произвол и издевательство. Впереди у власти – пропасть», - призвал А.Тимошенко лидеров ведущих стран мира.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель генпрокурора Украины Р.Кузьмин обратился в Конгресс США с открытым письмом, в котором написал, что имеет доказательства причастности Ю.Тимошенко к четырем убийствам.

Он заявил, что готов предоставить американской стороне для ознакомления документы следствия и доказательства виновности Ю.Тимошенко.

Также Р.Кузьмин считает, что Сенат США, принимая резолюцию относительно Украины, был лишен достаточной информации о том, что Ю.Тимошенко «нанесла Украине тяжелый, возможно, непоправимый вред, который отразился на моральном состоянии всей нации».

Справка УНИАН. 22 сентября Сенат США одобрил резолюцию относительно Украины. Сенат обратился к правительству США с требованием ввести персональные санкции к людям, причастным к политическим репрессиям в Украине.